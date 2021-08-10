Дрифт на Софійській площі: компанія Red Bull попросила вибачення за пошкоджену бруківку в центрі Києва

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Пресслужба КМДА

Компанія Red Bull попросила вибачення за дрифт на Софійській площі у Києві.

Про це йдеться в коментарі компанії на офіційній сторінці в Instagram.

«Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо», — наголосили в компанії.

Також «Red Bull Україна» запевнила, що керується правилом «залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення».

У компанії запевнили, що відновлення Софійської площі наразі триває.

«Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі відносини з містом, які ми підтримували протягом багатьох років», — додали в «Red Bull Україна».