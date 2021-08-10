Дрифт на Софійській площі: компанія Red Bull попросила вибачення за пошкоджену бруківку в центрі Києва
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба КМДА
Компанія Red Bull попросила вибачення за дрифт на Софійській площі у Києві.
Про це йдеться в коментарі компанії на офіційній сторінці в Instagram.
«Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо», — наголосили в компанії.
Також «Red Bull Україна» запевнила, що керується правилом «залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення».
У компанії запевнили, що відновлення Софійської площі наразі триває.
«Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі відносини з містом, які ми підтримували протягом багатьох років», — додали в «Red Bull Україна».
- Вранці 10 серпня в мережі зʼявилися відео, на яких два гоночних автомобіля дрифтували на Софійській площі. У ЗМІ писали, що це зйомки реклами для Red Bull — на авто був цей напис. Сама ж компанія раніше анонсувала дрифт ірландського гонщика Конора Шанагана.
- КМДА заявила, що не давала дозволу, а поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство». При цьому на відеозаписах видно, що під час зйомок на площі були поліцейські.
- Співачка alyona alyona, яка була на зйомках, розповіла в Instagram, що це був ролик із Шанаганом до Дня Незалежності України. За її словами, представники Red Bull запевняли, що отримали всі необхідні дозволи.
- Площу зараз відмивають від слідів шин. Попередні збитки для бруківки на столичній Софійській площі від зйомки Red Bull оцінили у 50 тисяч гривень. Гоночні автомобілі, які влаштували дрифт, вилучила прокуратура. Тим часом українці в соцмережах різко критикують компанію.