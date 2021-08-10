«Колективний імунітет до COVID-19 неможливий». В Оксфордському університеті назвали причину
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gabriel Kuchta / Stringer
Вакцини від коронавірусу можуть «загальмувати» інфікування, але повністю зупинити COVID-19 неможливо. Тому колективний імунітет є «міфічним».
Про це заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард, повідомляє Evening Standart.
«Я думаю, що з цим варіантом «Дельта» ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що він [коронавірус] все ще заражає вакцинованих людей», — сказав він.
На думку професора, кампанія вакцинації від коронавірусу не повинна будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.
«Ми точно знаємо, що цей варіант «Дельта», як і раніше буде інфікувати людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент може заразитися вірусом», — додав Поллард.
Окрім цього, науковець вважає, що може зʼявитися такий штам коронавірусу, який, імовірно, краще передаватиметься саме серед вакцинованих людей.
«Це ще одна причина не будувати програму вакцинації довкола колективного імунітету», — наголосив професор.
- Восени Україна очікує поширення варіанту «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей ваірант вірусу. Наразі в Україні підтвердили 147 випадків зараження «Дельтою».
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- Компанія Pfizer заявила, що після щеплення третьою дозою її вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech рівень антитіл проти варіанту «Дельта» у п’ять разів вищий, ніж після другої дози.