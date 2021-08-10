«Колос» слідом за «Ворсклою» вилетів з єврокубків
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / FC Kolos Kovalivka
Футбольний клуб «Колос» завершив свої виступи у Лізі конференцій УЄФА.
Команда зіграла основний час матчу з казахським «Шахтарем» з Караганди унічию 0:0. Перший матч завершився з таким самим рахунком, через що командам довелося бити пенальті. У них влучнішими були футболісти казахської команди — 1:3. Відеогляд матчу доступний за цим посиланням.
- 29 липня футбольний клуб «Ворскла» (Полтава) за сумою двох матчів поступився команді з Фінляндії КуПС та вилетів з єврокубків. Другий поєдинок між обома командами закінчився з рахунком 2:3 на користь фінів. Перший матч клуби зіграли унічию 2:2.
- 3 серпня «Шахтар» переміг у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів бельгійський «Генк» з рахунком 1:2.