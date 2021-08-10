«Колос» слідом за «Ворсклою» вилетів з єврокубків

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Facebook / FC Kolos Kovalivka

Футбольний клуб «Колос» завершив свої виступи у Лізі конференцій УЄФА.

Команда зіграла основний час матчу з казахським «Шахтарем» з Караганди унічию 0:0. Перший матч завершився з таким самим рахунком, через що командам довелося бити пенальті. У них влучнішими були футболісти казахської команди — 1:3. Відеогляд матчу доступний за цим посиланням.