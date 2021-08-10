Прокуратура вилучила гоночні автомобілі, які влаштували дрифт на Софійській площі в Києві

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Facebook / Надія Максимець

Правоохоронці вилучили гоночні автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві для зйомки реклами Red Bull.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії», — заявила вона.