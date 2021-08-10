Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових — троє отримали поранення
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
На Донбасі під час обстрілу бойовиків постраждали троє українських військових.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід».
«Сьогодні, 10 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поранених із вогнепальними осколковими пораненнями доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військового — тяжкий, двох — задовільний.
Про обстріл російських найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
- 7 серпня бойовики на Донбасі обстріляли у селі Піски українських військових, які надавали допомогу цивільним. Унаслідок обстрілу один боєць ЗСУ загинув, ще один отримав поранення.