В Ізраїлі рекордний приріст хворих на коронавірус — понад 6 тисяч осіб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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MENAHEM KAHANA / Contributor
В Ізраїлі зафіксований рекордний приріст хворих на коронавірус — за понеділок, 9 серпня, виявили 6 275 хворих. Це найвищий показник в Ізраїлі з початку березня.
Про це пише The Times of Israel.
Станом на ранок вівторка госпіталізовано 648 осіб з COVID-19, з них 394 знаходяться у важкому стані, у тому числі 64 знаходяться на штучній вентиляції легенів.
У Міністерстві охорони здоровʼя заявили про тривогу. «Ми знаходимося в критичній точці для нашого життя і для економіки», — заявив представник відомства Салман Зарка.
Зарка закликав населення вакцинуватися, а тих, хто старше 60 років, отримати третю бустерну дозу, заявивши, що це кращий спосіб уникнути можливої ізоляції у майбутньому.
- 1 серпня Ізраїль розгорнув кампанію по введенню третьої дози вакцини всім ізраїльтянам старше 60 років, у яких пройшло більше пʼяти місяців з моменту введення другої дози. Станом на 10 серпня, третій укол отримали 577 899 ізраїльтян. В кінці липня третю дозу отримали президент Ізраїлю Іцхак Герцог і його дружина.
- ВООЗ при цьому закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини.
- В Ізраїлі вже повернули масковий режим на вулицях. Але повний локдаун поки не планують.