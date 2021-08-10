Пройшов 50 км пішки. Екссуддя Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік і самостійно здався СБУ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявляє, що він втік від своїх викрадачів, які хотіли його вбити.
Про це йдеться у тексті рішення Вищого антикорупційного суду.
Четвертого серпня у закритому режимі Чаусу обрали запобіжний захід, засідання відбувалося у закритому режимі. Уже 9 серпня ВАКС опублікував процесуальні рішення, що стосуються питання відводу судді.
З тексту випливає, що Чауса насильно викрали і планували вбити.
«Підозрюваний зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Вбивство не реалізували, оскільки він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно зʼявився в органи Служби безпеки України», — йдеться у тексті судового рішення.
Також Чаус стверджує, що працівники НАБУ порушили норми Кримінального процесуального кодексу, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, але звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту. Відтак він вважає, що САП та НАБУ «діяли за вказівкою».
Адвокати Чауса також звернули увагу суду, що закінчився 48-годинний термін затримання підозрюваного для можливості застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вони пояснили, що Чаус фактично був затриманий 30 липня, а до суду був доставлений 4 серпня.
Суддя ВАКС відкинув цей аргумент, оскільки СБУ надала довідку, згідно з якою Чаус був не затриманий, а перебував у лікарні і до нього застосовувалися заходи безпеки.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.
У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя сам закопував у дворі власного дому.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.