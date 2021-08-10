TikTok став найпопулярнішим застосунком у світі за підсумками 2020 року

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Найпопулярнішим у світі застосунком за підсумками 2020 року назвали соцмережу TikTok. Ще рік тому цей додаток був на четвертому місці за кількістю завантажень.

Аналітики Nikkei кажуть, що цьому сприяла пандемія коронавірусу, пише ВВС.

TikTok випереджає за кількістю завантажень Facebook, Instagram, WhatsApp та будь-яку іншу соціальну платформу. Раніше лідером був Facebook, що не дивує, оскільки це найпопулярніша соціальна мережа має аудиторію понад мільярд користувачів.

Істотний поштовх до зростання популярності TikTok дала пандемія COVID-19. Вона сприяла реєстрації великої кількості нових користувачів, зокрема публічних людей.

На результат аналітики міг повпливати указ Дональда Трампа про заборону TikTok у США, але після обрання президентом демократа Джо Байдена усі ініціативи з цього питання були скасовані.

Сьогодні багато сервісів впроваджують формат відео, схожий на TikTok. Наприклад, Instagram Reels та YouTube Shorts.

Додаток TikTok є соцмережею для перегляду коротких відеороликів. Його створила китайська компанія ByteDance, яка запустила міжнародну версію TikTok у 2017 році. Цю соцмережу часто ще називають соцмережею для підлітків через невеликий середній вік її аудиторії.