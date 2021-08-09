Україна попередила Білорусь про «відповідні наслідки» за підтримку агресії Росії

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Міністерство закордонних справ України у річницю невизнаних президентських виборів у Білорусі застерегло Мінськ від підтримки протиправної політики Росії та попередило про міжнародно-правові наслідки.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба МЗС.

«Будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки», — наголосили в міністерстві.

Також у зовнішньополітичному відомстві запевнили, що Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі, а заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України назвали «вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство».

Окрім цього, у МЗС України застерегли Росію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі.

«Поглинання Білорусі Росією, яка брутально порушує міжнародне право і продовжує свою агресивну політику проти України та інших держав, вважаємо загрозою національній безпеці нашої держави і безпеці регіону», — йдеться у заяві.

Водночас в міністерстві запевнили, що Україна залишатиметься і надалі відкритою та гостинною для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в Україні.

«Україна солідарна з білоруським народом і підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується. Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об’єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів», — зауважили в МЗС і закликали білоруську владу повернути державу в демократичне русло, звільнити усіх ув’язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій тощо.