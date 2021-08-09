МОЗ проситиме Кабмін продовжити адаптивний карантин ще на два місяці

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Міністерство охорони здоровʼя пропонуватиме Кабінету міністрів продовжити адаптивний карантин в країні ще на два місяці.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо, з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів» — сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епідбезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.