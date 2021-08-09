Україна дозволила вʼїзд хасидам на святкування Рош га-Шани. Які до них висуватимуться вимоги?

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Державна прикордонна служба України

Цього року Україна пускатиме до себе паломників-хасидів для святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) в Умані.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Відповідно до останніх змін, вʼїзд іноземцям до України буде дозволений за умови наявності страхового поліса на випадок захворювання на COVID-19, та один з таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

У разі відсутності вакцинації іноземці мають встановити застосунок «Вдома» та піти на самоізоляцію.

МОЗ також затвердив правила організації паломництва. Наприклад, під час перевезення вірян організованими групами, автомобільним чи залізничним транспортом, перевізник має провести температурний скринінг усіх паломників та осіб, що їх супроводжують. До перевезення не допускатимуться працівники та учасники перевезення з температурою тіла понад 37,2 °C, або з ознаками респіраторних захворювань.

Вхід на територію компактного скупчення паломників та місць паломництва буде дозволений за умови використання масок після вимірювання температури безконтактним термометром.

Зазначається, що Центр громадського здоров’я виділив 19 тис. антисептиків та 190 тис. масок, уже найближчим часом їх доставлять до Умані. Крім того, очікується доставка 50 тисяч експрестестів для забезпечення тестування паломників.