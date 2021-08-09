Лукашенко заявив, що міг би з Путіним поставити Україну «на коліна» за один день

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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час зустрічі із журналістами, що не планує вводити санкції проти України, але якби захотів, то поставив країну «на коліна».

Про це передає «Інтерфакс-Україна».

«З нашого боку ніяких санкцій проти вас [України] вводити не збираємося. Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом із нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали і завтра на вилах би повиносили і Зеленського, і всіх інших», — сказав Лукашенко.