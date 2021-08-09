Лукашенко заявив, що міг би з Путіним поставити Україну «на коліна» за один день
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Valery Sharifulin / TASS / Getty Images
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час зустрічі із журналістами, що не планує вводити санкції проти України, але якби захотів, то поставив країну «на коліна».
Про це передає «Інтерфакс-Україна».
«З нашого боку ніяких санкцій проти вас [України] вводити не збираємося. Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом із нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали і завтра на вилах би повиносили і Зеленського, і всіх інших», — сказав Лукашенко.
- На цій же пресконференції він говорив, що президент України Володимир Зеленський навмисно псує відносини між країнами, а також звинуватив його в організації поставок зброї в Білорусь і в підготовці бойовиків. Україна відкрито засуджувала репресії режиму Лукашенка проти опозиції і громадян, а також не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
- Лукашенко також заявив, що готовий визнати Крим «російською територією», незважаючи на норми Будапештського меморандуму.