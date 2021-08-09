Іван Юрик пішов з посади в. о. глави правління «Укрзалізниці»

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Ivan Yuryk / Facebook

Виконувач обовʼязків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик подав у відставку — наглядова рада отримала відповідну заяву. Компанія вирішила рекомендувати уряду призначити на цю посаду Олександра Камишіна.

Відповідну заяву «Укрзалізниця» оприлюднила у понеділок, 9 серпня.

Протягом вихідних 7—8 серпня Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовільнити заяву Юрика щодо звільнення. Він продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Камишіна хочуть призначити новим тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того, що настане раніше.

Окрім кадрових змін, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив про створення антикризового штабу, адже управлінська криза в «Укрзалізниці» перебуває у найгостріший фазі за всі роки незалежності, а стан критичної інфраструктури став предметом розгляду на засіданні РНБО. Основним завданням антикризового штабу буде контроль необхідних для української залізниці рішень, а Кубраков сам буде особисто контролювати його роботу.

Міністр також назвав головні завдання, які стоять перед керівником держкомпанії: підняття тарифів на вантажні перевезення; налагодження закупівлі електроенергії в »Енергоатому», залучення на український ринок міжнародних інвесторів; закупівля нових потягів та локомотивів.

Нагадаємо, що на початку серпня Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів тимчасово покласти обов’язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.