У Туреччині локалізували майже всі лісові пожежі, крім вогнищ у двох містах

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У Туреччині вдалося взяти під контроль всі лісові пожежі, за винятком загорянь в Міласі та Кьойджегізі на півдні країни.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Такі дані оприлюднив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі. Перед цим міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що від пожеж в Антальї постраждали 59 селищ та 3 231 будівля. Управління з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD) відправило в регіон 400 житлових контейнерів для евакуйованих жителів.

За офіційними даними, щонайменше вісім людей загинули відтоді, як 28 липня на півдні і південному заході Туреччини почалися пожежі.