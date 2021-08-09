У Туреччині локалізували майже всі лісові пожежі, крім вогнищ у двох містах
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images
У Туреччині вдалося взяти під контроль всі лісові пожежі, за винятком загорянь в Міласі та Кьойджегізі на півдні країни.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Такі дані оприлюднив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі. Перед цим міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що від пожеж в Антальї постраждали 59 селищ та 3 231 будівля. Управління з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD) відправило в регіон 400 житлових контейнерів для евакуйованих жителів.
За офіційними даними, щонайменше вісім людей загинули відтоді, як 28 липня на півдні і південному заході Туреччини почалися пожежі.
- Раніше повідомлялося, що в турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали понад 50 людей. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях Манавгатського району.
- Масштабні лісові пожежі в провінціях Мугла і Анталья підібралися до курортних міст. Україна 30 липня направила два літаки до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж.
- Організація «Діти вогню», яка повʼязана з курдами і вважається терористичною, взяла на себе відповідальність за причетність до лісових пожеж на території Туреччини.