Звіт ООН: глобальне потепління відбувається з безпрецедентною швидкістю та повʼязане з діяльністю людини

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Зміна клімату спостерігається у всіх регіонах планети, причому цей процес стає все більш інтенсивним, а деякі з тенденцій вже незворотні, у всякому разі, на теперішньому етапі.

Про це йдеться у доповіді Міжурядової групи експертів з питань клімату, яку оприлюднили 9 серпня. Авторами звіту є 234 експерти з 66 країн світу.

Зміна клімату вже сьогодні призводить до численних випадків екстремальної погоди в усіх регіонах планети. Більш того, за даними вчених, змінюється вся кліматична система Землі, і ці зміни позначаються на стані атмосфери, океанів, льодових покривів і поверхні Землі. Багато з цих змін є безпрецедентними, а деякі тенденції (зростання рівня океану) у найближчі століття або навіть тисячоліття неможливо повернути назад.

Однак в силах людства обмежити масштаби зміни клімату: наприклад, істотно скоротити викиди в атмосферу. Таким чином можна в короткі терміни значно поліпшити якість повітря і стабілізувати глобальну температуру.

Зміна клімату призводить до безлічі непрогнозованих наслідків у різних сферах, зокрема:

посилює кругообіг води, що в одних регіонах призводить до інтенсивних опадів, а в інших — до екстремальних посух;

впливає на характер випадіння опадів: у високих широтах ймовірність випадіння збільшується, а на території більшої частини субтропіків зменшується;

подальше потепління посилить танення вічної мерзлоти, втрату снігового покриву і скорочення льодовиків в Арктиці;

через зміни у стані світового океану будуть все частіші приливи теплих течій, що позначиться на екосистемі океану і на становищі людей, які живуть за рахунок рибного лову.

Окрім цього, останні пʼять років були найспекотнішими за всю історію спостережень з 1850 року, а темпи підвищення рівня моря майже потроїлися в порівнянні з 1901—1971 роками.

«Людське вплив «дуже ймовірно» (90%) є основною рушійною силою глобального відступу льодовиків від 1990-х років і зменшення арктичного морського льоду», — наголосили у звіті.

Згідно з прогнозами вчених, у найближчі десятиліття кліматичні зміни будуть наростати в усіх регіонах планети, зокрема, будуть збільшуватися періоди тривалої спеки і скорочуватися холодні сезони. При глобальному потеплінні на +2 °С постраждає, насамперед, сільське господарство і посилиться навантаження на системи охорони здоровʼя.