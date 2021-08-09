Ангела Меркель приїде до України 22 серпня

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Офіс Президента / Telegram

Федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Серед тем переговорів, зокрема, безпека та двосторонні відносини.

Про це 9 серпня повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Зазначимо, що на 24 серпня запланований перший саміт «Кримської платформи», участь у ньому візьмуть щонайменше 33 країни. Чи буде на ньому Меркель — поки невідомо.

12 липня президент України Володимир Зеленський у Берліні вперше особисто зустрівся з Меркель (до цього вони зустрічались на «нормандському саміті» 9 грудня 2019 року). На переговорах президент наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу після запуску «Північного потоку — 2».