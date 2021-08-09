МОЗ: вакцина від коронавірусу знижує ризик госпіталізації та важкого перебігу хвороби в 15 разів

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Matt Allworth / Flickr

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вакцина від коронавірусу зменшує ризик потрапити до лікарні та важкого перебігу хвороби в 15 разів.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами протиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані», — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що за період з 10 травня до 3 серпня в Україні виявили 99 583 нових заражених коронавірусом. Серед них лише 662 були повністю вакциновані. А серед майже 25 тисяч людей, які потрапили до лікарні, лише 95 отримали обидві дози вакцини.

«Слід зазначити, що це попередні дані. Крім того, вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою», — пояснили в МОЗ.