Лісові пожежі у Греції гасять силами 22 країн

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Лісові пожежі у Греції охопили настільки велику територію, що уже 22 країни надали своїх рятувальників, авіацію та фінансову підтримку, аби локалізувати та ліквідувати вогонь.

Про це повідомив грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

«Від імені грецького народу я хотів би висловити нашу сердечну вдячність усім країнам, які надіслали допомогу та ресурси для боротьби з лісовими пожежами. Ми вдячні вам за підтримку Греції в ці важкі часи», — наголосив Міцотакіс.

Так, допомогу Греції надали 11 країн-членів ЄС, а саме Кіпр, Франція, Хорватія, Швеція, Румунія, Іспанія, Чехія, Німеччина, Польща, Словаччина, Австрія. Також допомагають США, Україна, Ізраїль, Швейцарія, Єгипет, Велика Британія, Кувейт, Катар, Молдова, ОАЕ та Сербія.

Наразі через лісові пожежі на грецькому острові Евбея влада евакуювала понад дві тисячі людей. Пожежі швидко поширюються через те, що Греція переживає найсильнішу спеку за останні 30 років — температура піднялася аж до +45 °C.