Лісові пожежі у Греції гасять силами 22 країн
- Автор:
- Софія Телішевська
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Лісові пожежі у Греції охопили настільки велику територію, що уже 22 країни надали своїх рятувальників, авіацію та фінансову підтримку, аби локалізувати та ліквідувати вогонь.
Про це повідомив грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.
«Від імені грецького народу я хотів би висловити нашу сердечну вдячність усім країнам, які надіслали допомогу та ресурси для боротьби з лісовими пожежами. Ми вдячні вам за підтримку Греції в ці важкі часи», — наголосив Міцотакіс.
Так, допомогу Греції надали 11 країн-членів ЄС, а саме Кіпр, Франція, Хорватія, Швеція, Румунія, Іспанія, Чехія, Німеччина, Польща, Словаччина, Австрія. Також допомагають США, Україна, Ізраїль, Швейцарія, Єгипет, Велика Британія, Кувейт, Катар, Молдова, ОАЕ та Сербія.
Наразі через лісові пожежі на грецькому острові Евбея влада евакуювала понад дві тисячі людей. Пожежі швидко поширюються через те, що Греція переживає найсильнішу спеку за останні 30 років — температура піднялася аж до +45 °C.
- У Греції лісові пожежі вирують від минулого вівторка, 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапили кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Україна відправила до Греції загін вогнеборців з усім необхідним спорядженням для гасіння лісових пожеж.
- Окрім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та Туреччині.