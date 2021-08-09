Міністр Кулеба назвав три блоки питань, які обговорюватимуть Зеленський та Байден у Білому домі

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому обговорюватимуть три блоки питань.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Перше — це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час усе змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання», — підкреслив міністр.

Другий блок питань стосуватиметься безпеки. За словами Кулеби, Україна має кілька конкретних ідей та буде їх обговорювати, але поки він назвати їх не може. Кулеба обіцяє, що розмова з цього питання буде «предметною».

Третій блок стосуватиметься економічної співпраці. Міністр зазначив, що Україна зацікавлена в американських інвестиціях.

«Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами», — пояснив він.