В Україні за добу виявили 300 нових заражених коронавірусом. Вакцинували понад 50 тисяч людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
За минулу добу, 8 серпня, в Україні зафіксували 300 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 20 дітей та двоє медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
Через хворобу 400 людей потрапили до лікарень, а п’ятеро померли. Водночас 281 хворий одужав від коронавірусу.
Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували в Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.
Також протягом минулої доби зробили 51 тисячу щеплень від коронавірусу. Майже 31 тисяча людей отримала першу дозу вакцини, а ще 20 тисяч — другу дозу. Загалом в Україні принаймні одну дозу отримали 4,1 мільйона людей, що становить приблизно 10% усього населення.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Наразі в Україні підтвердили 147 випадків зараження штамом «Дельта».
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.