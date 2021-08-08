У Токіо завершилися Олімпійські ігри. Скільки медалей здобула Україна та хто їх отримав

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Masashi Hara / Contributor / Getty Images

В японській столиці Токіо завершилися Літні Олімпійські ігри 2020 року. Їх перенесли на один рік через пандемію коронавірусу.

Українську збірну представляли 153 спортсмени, що було найменшою кількістю атлетів на Літній Олімпіаді в історії незалежної України. До Токіо не поїхали низка лідерів та медалістів попередніх Олімпійських ігор, зокрема, відсторонені через допінг гімнаст Олег Верняєв та важкоатлет Дмитро Чумак.

Загалом Україна здобула 19 олімпійських медалей — 1 золото, 6 срібних та 12 бронзових медалей. Це краще, аніж на попередній Олімпіаді в Ріо (11 медалей), але менше, ніж за всі інші. У медальному заліку збірна України посіла 44 місце — тут країни розташовані за кількістю здобутих золотих медалей. Водночас у заліку за загальною кількістю медалей Україна опинилася на 16 місці.

Окрім 19 здобутих медалей, ще 23 українських атлети зупинилися буквально за крок від медалі, посівши 4—6 місця у фінальних змаганнях. Водночас були і невдачі. Зокрема олімпійська медалістка та шестиразова чемпіонка світу, одна з головних українських претенденток на золото, фехтувальниця Ольга Харлан вилетіла у першому ж раунді змагань. Ще одна «золота» надія — боксер Олександр Хижняк програв у фіналі, перемагаючи в перших двох раундах, але за хвилину до кінця бою пропустив удар від суперника та впав, а суддя зарахував нокаут. Таким чином Хижняк здобув лише срібло. Також курйозний момент стався і під час стрільб — український спортсмен Сергій Куліш у фіналі йшов у трійці найкращих, але помилився і влучив у чужу мішень. Через це постріл йому не зарахували, і Куліш одразу впав на останнє місце.

Але українці здобули і низку історичних медалей — у жіночому дзюдо, у чоловічій шпазі, в артистичному плаванні та іншому.

Загалом список медалістів має такий вигляд:

Золото — Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Срібло — Михайло Романчук (плавання, 1 500 м в/c)

Срібло — Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Срібло — Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Срібло — Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (каное-двійка, 500 м)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Срібло — Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Срібло — Олена Старікова (велотрек, спринт)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Дарʼя Білодід (дзюдо, 48 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)

Національний олімпійський комітет

Бронза — Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Михайло Романчук (плавання, 800 м в/с)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Еліна Світоліна (теніс)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)

Бронза — Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м)

Бронза — Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)

Facebook / НОК України та олімпійська команда

Бронза — Владислава і Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)

Бронза — Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)