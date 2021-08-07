Греція через лісові пожежі продовжує евакуацію туристів з-під Афін та острова Евбея

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Пресс-служба ДСНС

У Греції з міст поблизу Афін, а також острова Евбея евакуювали тисячі туристів та місцевих жителів через лісові пожежі, які вже вийшли з-під контролю.

Про це повідомляє BBC.

Сильний вітер і високі температури ускладнюють боротьбу з пожежами, у результаті яких загинули щонайменше дві людини, у тому числі пожежний.

Загалом у країні фіксують 150 пожеж, шість районів перевели у режим підвищеної готовності. Найсильніші пожежі, які провокуються вітри, спостерігаються на північ від Афін. Очікується, що пожежі продовжать горіти і поширюватися, попри падіння температури до +35 °C з +40 °C раніше цього тижня.

Пожежі також вирують на сусідньому острові Евбея і у районах, близьких до древньої Олімпії. Сотні жителів і туристів на Евбії вже евакуювали на поромах і рибальських човнах.

Цього літа Греція, як і багато інших країн Європи, бореться з екстремальними погодними умовами. Премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс сказав, що пожежі показали «реальність зміни клімату». Країні допомагають впоратись із пожежами рятувальники з Британії, Франції, США та України.