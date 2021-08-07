Головний санлікар Кузін: Висока смертність при інфікуванні «Дельтою» спостерігається серед невакцинованих

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Висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу «Дельта» спостерігається серед невакцинованих. Про це 7 серпня в інтерв’ю «Радіо Свобода»розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Дійсно, людина, інфікована штамом «Дельта», набагато заразніша, і в неї більша кількість вірусних часточок знаходиться у верхніх дихальних шляхах. І в той самий час штам дійсно частіше призводить до госпіталізації, тобто хвороба важче протікає у людини, яка інфікована штамом «Дельта». Однак щодо летальності різні країни дають різну інформацію. Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні «Дельтою» спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму «Альфа», – зазначив Кузін.

Він пояснив, що 98—99% випадків смертей та важкого перебігу хвороби трапляються саме серед невакцинованого населення. За його словами, ефективність вакцини у випадку інфікування «Дельтою» знижується на 10%, але все одно захист є.

Зазначимо, що станом на 5 серпня в Україні підтвердили понад 140 випадків штаму «Дельта». Найбільше штам поширюється у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, у Чернівцях і Києві. При цьому хворі частіше потребують госпіталізації.

Раніше у МОЗ заявили, що для вакцинації від коронавірусу не потрібно чекати пів року після одужання. Лікарі радять йти вакцинуватися одразу, тільки-но минули симптоми хвороби.