Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових, які надавали допомогу цивільним. Один загинув, ще один отримав поранення

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Sasha Maksymenko / Flickr

Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових у селі Піски, які надавали допомогу цивільним. Унаслідок обстрілу один боєць ЗСУ загинув, ще один отримав поранення.

Про це пише ОТУ «Схід» у своєму Facebook.

«Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски», — йдеться у повідомленні.

Лікарі оцінили стан пораненого військового як середньої тяжкості. На обстріл бойовиків бійці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.