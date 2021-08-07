Білоруська атлетка Тимановська отримала можливість продовжити спортивну карʼєру у Польщі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Кристина Тимановская
Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися на батьківщину з Токіо і прилетіла до Варшави, має можливість продовжувати свою спортивну карʼєру у Польщі.
Про це 6 серпня повідомило Міністерство культури, національної спадщини і спорту Польщі, цитує Deutsche Welle.
6 серпня у Варшаві відбулась зустріч Тимановської та представників відомства. Її поінформували про те, які у неї є варіанти. Наступного тижня заплановано ще кілька зустрічей.
Тим часом глава правління польської нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек уже запропонував Тимановській спонсорську підтримку: «Ми разом граємо в одній команді».
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатися в Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня Тимановську відвезли в посольство Польщі, де запропонували візу та продовження спортивної карʼєри.
- 5 серпня вона прилетіла до Польщі. З міркувань безпеки Тимановська з Токіо вилетіла до Австрії (над Білоруссю не пролітали), а звідти вже до Варшави. Наступного дня з Токіо вислали білоруських тренерів, які причетні до інциденту з нею.