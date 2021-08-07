Білоруська атлетка Тимановська отримала можливість продовжити спортивну карʼєру у Польщі

Новини

Facebook / Кристина Тимановская

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися на батьківщину з Токіо і прилетіла до Варшави, має можливість продовжувати свою спортивну карʼєру у Польщі.

Про це 6 серпня повідомило Міністерство культури, національної спадщини і спорту Польщі, цитує Deutsche Welle.

6 серпня у Варшаві відбулась зустріч Тимановської та представників відомства. Її поінформували про те, які у неї є варіанти. Наступного тижня заплановано ще кілька зустрічей.

Тим часом глава правління польської нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек уже запропонував Тимановській спонсорську підтримку: «Ми разом граємо в одній команді».