У США повністю вакцинували вже половину населення. Це понад 160 мільйонів людей

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Japanexperterna.se / Flickr

У Білому домі заявили, що у США вже повністю вакцинувалися 50% усього населення. Це близько 165 мільйонів людей.

Про це у своєму Twitter написав директор із статистики щодо коронавірусу Білого дому Сайрус Шахпар.

Він розповів, що за п’ятницю було зроблено 821 тисячу щеплень. Із них 565 тисяч отримали першу дозу. Загалом же середня кількість нових вакцинованих за останній тиждень зросла на 7%, а за останні два тижні — на 44%.

За весь час вакцинації у США вже зробили майже 350 мільйонів щеплень. В середньому там вакцини отримують сотні тисяч людей щодня.