В Україні спростили процедуру іспиту на знання державної мови для держслужбовців. Що змінилося

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні спростили процедуру іспиту на визначення рівня володіння українською мовою для держслужбовців.

Про це повідомили у Національній комісії зі стандартів державної мови.

Як зазначається, етапи складання іспиту залишаються незмінними: претенденти повинні зареєструватися в системі та бути фізично присутніми в місці проведення іспиту.

«Найближчим часом буде скореговано стратегію відкриття додаткових місць для реєстрації на іспит. Реєстрацію на іспити буде відновлено 10 серпня після 18:00», — запевнили у комісії.

Найважливішим нововведенням стало скорочення часу, відведеного для складання іспиту держслужбовцями, — він триватиме 30 хвилин.

У зв’язку з цим комісія змінила письмовий блок іспиту. Він складатиметься з тестів: їх стане менше, але вони будуть складнішими. Усна частина міститиме одне завдання — монолог.

Зазначимо, раніше іспит для держслужбовців охоплював два блоки, до кожного з них входили по дві частини: «Культура мови» та «Читання», «Письмо» та «Говоріння». Перший блок містив 44 завдання, які потрібно було виконати максимум за 1 годину. У «Письмі» було лише одне завдання, час на його виконання — 40 хвилин. «Говоріння» містило два завдання (монолог і діалог), із якими потрібно було впоратися за 20 хвилин.

Водночас іспит для осіб, які хочуть отримати громадянство України, залишається незмінним — його тривалість орієнтовно 2 години (120 хвилин). Іноземці мають виконати завдання з чотирьох частин, об’єднаних у два блоки: «Слухання» та «Читання» (43 завдання, час — 1 година), «Письмо» (два завдання, час — 40 хвилин) та «Говоріння» (три завдання, час — 20 хвилин).

Комісія має встановити результати іспитів протягом 15 календарних днів та внести дані у Реєстр державних сертифікатів.