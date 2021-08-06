У Греції через лісові пожежі загинула людина. На чоловіка впала опора лінії електропередач
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Justin Sullivan / Getty Images
У Греції неподалік Афін через падіння опори лінії електропередач, що її спричинили лісові пожежі, загинув чоловік.
Про це з посиланням на лікарню KAT повідомляє Reuters.
Як зазначається, 38-річний житель передмістя на околиці грецької столиці отримав травму голови, коли на нього впав пілон.
Наразі щонайменше дев’ять осіб постраждали від лісових пожеж, проте жертв стихії ще не було.
У грецьких містах Вотонас і Марафон на північ від Афін лісові пожежі вийшли з-під контролю, через це місцевих жителів довелося евакуювати. Численні пожежі спалахнули на лісистому острові Евія, який є другим за величиною у країні.
- У Греції лісові пожежі вирують від минулого вівторка, 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Україна відправила до Греції загін вогнеборців із усім необхідним спорядженням для гасіння лісових пожеж.
- Окрім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та Туреччині.