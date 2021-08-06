Фігурантка справи Шеремета заявила про стеження і попередила, що не думає про самогубство

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Стас Козлюк / Бабель

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь заявила, що за нею стежать.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Крайнім часом у країні відбувається ряд подій, одна з них — повішений голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов. Паралельно відбуваються певні події зі мною: помічаю (знову) на собі «очі», спрацьовує сигналізація у будинку, причому на другому поверсі й у різних кімнатах», — розповіла дівчина.

За словами Дугарь, вона також помічає «чужих» людей біля будинку.

Окрім цього, дівчині надсилають повідомлення, як за нею стежать невідомі.

«Я можу припустити те, що йде залякування та тиск на психологічний стан», — наголосила Дугарь.

У зв’язку з цим фігурантка справи Шеремета зробила заяву, в якій запевнила, що вона не планує вчиняти суїцид.

«У мене немає депресії. Немає думок про самогубство — я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє. Психологічний стан — у нормі. Я чудово памʼятаю листи Андрія Антоненка із СІЗО, щодо загрози його життю, які виявились небезпідставними», — додала вона.

Також Дугарь зазначила, що на всіх фігурантів справи можуть тиснути ті, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета або якимось чином причетні до цього.