Зеленський: Україна допоможе Греції гасити лісові пожежі та відправить туди 100 вогнеборців
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Kathimerini
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна надасть Греції допомогу у гасінні лісових пожеж. Туди відправлять 100 українських пожежників.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни», — зазначив Зеленський.
За його словами, уряд у п’ятницю ухвалить рішення про відправлення 100 пожежників із необхідним спорядженням до Греції.
- У Греції від минулого вівторка, 27 липня, вирують лісові пожежі. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Крім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та Туреччині.