Міністр Кулеба зустрівся із державним секретарем США
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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УНІАН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Штатах зустрівся із державним секретарем США Тоні Блінкеном.
Відповідну трансляцію вів Держдеп США.
Кулеба та Блінкен вийшли на короткий брифінг перед зустріччю. Очільник Держдепу США запевнив у подальшій підтримці України.
«Дмитро і я тісно працювали разом останні шість місяців після мого вступу на посаду. Президент Байден з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Зеленським в кінці місяця», — сказав держсекретар.
Кулеба ж зазначив, що після зустрічі Зеленського та Байдена відносини між Україною та США перейдуть на новий рівень.
- Білий дім призначив зустріч Зеленського з Байденом на 30 серпня, але в цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня по 20 вересня), що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
- Після оголошення дати візиту, в Офісі президента назвали теми обговорення з Байденом. Серед них — питання «Північного потоку — 2».