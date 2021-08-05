«Це тимчасова історія». Зеленський запевнив, що Україна не залишить мешканців окупованої частини Донбасу

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуває про жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і не залишить їх у майбутньому, а окупація окремих районів Донбасу є тимчасовою.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Дом».

«Дуже важливо, щоб нас чули люди, щоб бачили, що ми про них знаємо, любимо, памʼятаємо — в хорошому сенсі, памʼятаємо в живому сенсі, і знаємо, що вони з нами нерозривною ниткою повʼязані, нерозривною українською ниточкою. Звісно ж, в будь-якому разі їх ніхто не залишить. Це неприємно, але це все тимчасова історія, 100 відсотків», — сказав глава держави.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що ситуації, в яких мешканці окупованої частини Донбасу отримують російські паспорти, не можна оцінювати однозначно.

«Я вважаю, що ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні. Людей не можна ділити за паспортом. Людину потрібно зовсім по-іншому сприймати. Є вимушені в житті заходи. І ми всі, не пройшовши через такі випробування, не можемо оцінити це до кінця правильно і адекватно. Я вважаю, що в сенсі паспортизації говорити про людей складно. Однозначно оцінювати не можна. Це не поблажливість моя до таких людей. Це моє співчуття», — наголосив президент.