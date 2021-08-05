У Moderna заявили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусу за пів року знижується усього на 1%

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У компанії Moderna повідомили, що ефективність їхньої вакцини за пів року після введення двох доз знижується усього на 1%.

Про це пише Reuters.

Під час досліджень вакцина показала ефективність у 94%.

«Наша вакцина проти COVID-19 демонструє стійку 93% ефективність протягом 6 місяців, але ми розуміємо, що варіант «Дельта» є серйозною новою загрозою, тому ми повинні бути пильними», — пояснив гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Але він вважає, що перед зимовим сезоном все одно доведеться вводити третю, бустерну дозу, тому що кількість антитіл все одно знижуватиметься.