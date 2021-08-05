Атлетка Тимановська дала у Варшаві першу пресконференцію. Розповіла подробиці втечі та готовність повернутися до Білорусі

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Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку силоміць хотіли відправити з Олімпіади в Токіо до Мінська, провела 5 серпня першу пресконференцію у Варшаві. Вона розповіла, як і чому ухвалила рішення не повертатись до Білорусі, а також про свої подальші плани.

Спортсменка розповіла, як вона ухвалила рішення не повертатися в країну: «Коли мені дали час, щоб зібрати валізу, я намагалася максимально тягнути час, телефонувала батькам, чоловіку. [...] Вже коли я йшла в машину, мені зателефонувала бабуся, було буквально пʼять секунд, вона мені встигла сказати, що не можна повертатися до Білорусі. Я зрозуміла, що вона не просто так це сказала. Можливо, хтось зміг їй передати, що мене буде чекати, якщо я туди повернуся. Тут [в Польщі] я відчуваю себе в безпеці».

Тимановська зазначила, що готова повернутися до Білорусі, коли для неї там буде безпечно. Вона поки не думає просити про політичний притулок у Польщі і хоче продовжити займатися спортом. Вона чекає, коли до неї приїде чоловік (він одразу після інциденту виїхав з Білорусі до Києва, а Польща йому видала гуманітарну візу), тоді вони разом будуть ухвалювати якісь рішення.

«Я здивована, що вся ця ситуація стала таким політичним скандалом. Це ситуація, яка стосувалася тільки спорту. Була зроблена помилка», — сказала вона, зазначивши, що для неї ця історія стала великим подивом.

Окрім цього, в інтервʼю агентству Reuters Тимановська розповіла, що сімʼя побоюється, що її відправлять до психіатричної лікарні, якщо вона повернеться до Білорусі.

«Я завжди була далека від політики, я не підписувала ніяких листів і не ходила на будь-які акції протесту, я нічого не говорила проти білоруського уряду. Я спортсмен і нічого не розумію у політичному житті. Я намагаюся у житті не займатися нічим, окрім спорту, і з усіх сил намагаюся не відволікатися на політику», — додала атлетка.