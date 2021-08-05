Бойовики обстріляли місто Красногорівка і поранили цивільного
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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МВС
Уранці 5 липня бойовики обстріляли Красногорівку Покровського району Донецької області, одного цивільного чоловіка поранено.
Про це повідомили голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко і пресцентр Міністерства внутрішніх справ.
Бойовики влучили в житлову багатоповерхівку на вулиці Східній, пошкодили квартиру та поранили місцевого мешканця 1965 року народження. Чоловік наразі перебуває у лікарні Курахового, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
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