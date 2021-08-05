Боевики обстреляли город Красногоровка и ранили гражданского

Утром 5 июля боевики обстреляли Красногоровку Покровского района Донецкой области, один гражданский был ранен.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко и пресс-центр Министерства внутренних дел.
Боевики попали в жилую многоэтажку на улице Восточной, повредили квартиру и ранили местного жителя 1965 года. Мужчина сейчас в больнице в Курахово, а полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Более года назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 были ранены. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.
- 27 июля президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (он занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года). На его место назначили командующего оперативным командованием «Північ» Валерия Залужного.