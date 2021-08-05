Боевики обстреляли город Красногоровка и ранили гражданского

Утром 5 июля боевики обстреляли Красногоровку Покровского района Донецкой области, один гражданский был ранен.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко и пресс-центр Министерства внутренних дел.

Боевики попали в жилую многоэтажку на улице Восточной, повредили квартиру и ранили местного жителя 1965 года. Мужчина сейчас в больнице в Курахово, а полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.