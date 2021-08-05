МОЗ: Повторну вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть провести вже за рік
- Автор:
- Олег Панфілович
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VCU Capital News Service / Flickr
Міністерство охорони здоровʼя розглядає можливість повторної вакцинації від коронавірусу вже через рік.
Про це в ефірі «Українського радіо» сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
«Рекомендація щодо введення бустерної третьої дози зараз не є офіційною рекомендацією виробника. Ми маємо її вважати як таку, котра ще не пройшла досліджень. У нас немає доказових даних, що третя вакцинація Pfizer або іншим препаратом може бути більш ефективною. Це питання розглядають і рішення не винесено. Якщо ж ці дані будуть доказові, а рекомендації будуть прийняті, ми будемо це питання розглядати. А поки ми розглядаємо повну ревакцинацію через рік після базової», — сказав Кузін.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала тимчасово заборонити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.
- Ізраїль першим у світі запропонував третю дозу Pfizer для ревакцинації людей віком від 60 років. Наприкінці липня президент Ізраїлю Іцхак Герцог та його дружина отримали третю дозу.