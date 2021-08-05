МОЗ: Повторну вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть провести вже за рік

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Міністерство охорони здоровʼя розглядає можливість повторної вакцинації від коронавірусу вже через рік.

Про це в ефірі «Українського радіо» сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Рекомендація щодо введення бустерної третьої дози зараз не є офіційною рекомендацією виробника. Ми маємо її вважати як таку, котра ще не пройшла досліджень. У нас немає доказових даних, що третя вакцинація Pfizer або іншим препаратом може бути більш ефективною. Це питання розглядають і рішення не винесено. Якщо ж ці дані будуть доказові, а рекомендації будуть прийняті, ми будемо це питання розглядати. А поки ми розглядаємо повну ревакцинацію через рік після базової», — сказав Кузін.