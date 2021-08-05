Reuters: США збираються дозволити вʼїзд тільки вакцинованим іноземцям

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Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє план, який вимагатиме від майже усіх іноземних відвідувачів при вʼїзді до Сполучених Штатів бути повністю вакцинованими проти коронавірусу.

Про це 5 серпня повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційного представника Білого дому.

США мають намір відновити міжнародний туризм, щоб посприяти розвитку бізнесу авіакомпаній і туристичної індустрії, однак не готові відразу зняти всі обмеження через зростання числа тих, хто заразився штамом «Дельта». В адміністрації Байдена є міжвідомчі робочі групи, які працюють над підготовкою нової системи відновлення поїздок, яка включає поетапний підхід.

Білий дім вже провів обговорення з авіакомпаніями та іншими організаціями про те, як він буде впроваджувати політику вимоги вакцинації для іноземних відвідувачів. Адміністрація також повинна найближчим часом відповісти на інші питання, у тому числі щодо того, що буде вважатись доказом вакцинації та які препарати визнають.

Наразі до Сполучених Штатів заборонено прибувати більшості іноземців, які протягом останніх 14 днів перебували у Сполученому Королівстві, країнах ЄС, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії. Виняток лише для іноземців, що мають робочу візу і працюють у соціально-значущій галузі. При цьому всі, хто вʼїжджає у США, незалежно від наявності вакцинації, повинні мати негативний результат тесту.

Представники галузі, як і раніше, вважають, що до зняття обмежень пройдуть як мінімум тижні, а можливо, і місяці.