Кулеба та Єрмак зустрілися з радником президента США з нацбезпеки. Вони готують візит Зеленського
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном. Вони готують візит президента Володимира Зеленського до Білого дому.
Про це пише пресслужба ОП.
«Співрозмовники обговорили підготовку візиту президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 30 серпня. Українська та американська сторони також обговорили розвиток ситуації на сході нашої держави й спільні зусилля України та США у мирному врегулюванні українсько-російського конфлікту», — йдеться у повідомленні.
Також вони приділили увагу розширенню стратегічного партнерства між Україною та США.
- Білий дім призначив зустріч Зеленського з Байденом на 30 серпня, але в цей час Конгрес США буде на канікулах (з 7 серпня по 20 вересня), що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
- Після оголошення дати візиту, в Офісі президента назвали теми обговорення з Байденом. Серед них — питання «Північного потоку — 2».