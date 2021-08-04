Литва передала Україні понад 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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Sean Gallup / Staff

Уряд Литви передав Україні 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Це буде перша партія.

Про це повідомляє LRT.

Друга партія — 77 тисяч доз — надійде протягом найближчих тижнів. Отже, загалом Україна отримає від Литви 131 тисячу доз вакцини.

«У такий спосіб Литва допомагає країні, яка переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусом», — заявили в МОЗ Литви.