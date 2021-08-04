Підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради виключили з фракції «Слуга народу»

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Артур Товмасян / Facebook

Очільника Харківської обласної ради Артура Товмасяна, якому НАБУ оголосило підозру в хабарництві, виключили з фракції «Слуга народу».

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від «Слуги народу» Роман Семенуха, пише Інтерфакс-Україна.

«Через півтори години після того, як стало відомо, що йому оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції, і Товмасяна виключили. Рішення було ухвалено одноголосно», — заявив він.

За словами Семенухи, на засіданні Товмасян був відсутній.

«Його самого не було. Були майже всі, за винятком двох-трьох депутатів. Товмасян подав письмову заяву про призупинення членства у фракції, але ми її не розглядали, оскільки вже ухвалили рішення про виключення. Просто взяли до відома», — додав заступник голови ОДА.

Також Семенуха розповів, що запропонував звернутися до депутатів з інших фракцій та зібрати позачергову сесію облради. Колеги підтримали його ініціативу.

«Було ухвалено рішення, що в разі розгляду на позачерговій сесії питання про нового керівника облради ми будемо пропонувати на цю посаду Олександра Попова», — зауважив він.