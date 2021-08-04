Польща видала гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Тимановської

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kristi_timanovskaya / Instagram

Уряд Польщі видав гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Христини Тимановської Арсенію Зданевичу.

Про це повідомив речник польського уряду Петр Мюллер, пише Onet.

Він також підкреслив, що Польща більше не надаватиме інформацію про прибуття Тимановської з міркувань безпеки.

«У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані», — сказав речник.

За його словами, Польща готова надати Тимановській будь-яку допомогу, зокрема підтримати її спортивну кар’єру.