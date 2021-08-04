Польща видала гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Тимановської
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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kristi_timanovskaya / Instagram
Уряд Польщі видав гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Христини Тимановської Арсенію Зданевичу.
Про це повідомив речник польського уряду Петр Мюллер, пише Onet.
Він також підкреслив, що Польща більше не надаватиме інформацію про прибуття Тимановської з міркувань безпеки.
«У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані», — сказав речник.
За його словами, Польща готова надати Тимановській будь-яку допомогу, зокрема підтримати її спортивну кар’єру.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатися в Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня Тимановську відвезли в посольство Польщі, де запропонували візу та продовження спортивної карʼєри.