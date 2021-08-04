Кабмін відтермінував запуск 5G в Україні

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Zhang Tieliang / VCG via Getty Images

Кабінет міністрів відтермінував запланований на осінь 2021 року тендер на придатні для 5G-мережі частоти.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 4 серпня.

Згідно з постановою, оголошення проведення конкурсу або тендера на видачу ліцензій 5G перенесене на лютий 2022 року.

Відповідно визначення переможців тендера та видачу ліцензій перенесли на квітень 2022 року.

Як зазначається в пояснювальній записці проєкту, причиною для відтермінування тендера стала «відсутність бюджетного фінансування».