Кабмін відтермінував запуск 5G в Україні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Zhang Tieliang / VCG via Getty Images
Кабінет міністрів відтермінував запланований на осінь 2021 року тендер на придатні для 5G-мережі частоти.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 4 серпня.
Згідно з постановою, оголошення проведення конкурсу або тендера на видачу ліцензій 5G перенесене на лютий 2022 року.
Відповідно визначення переможців тендера та видачу ліцензій перенесли на квітень 2022 року.
Як зазначається в пояснювальній записці проєкту, причиною для відтермінування тендера стала «відсутність бюджетного фінансування».
- Раніше у Мінцифри скаржилися на місцеву владу, яка зриває розвиток мобільного звʼязку у країні та ведеться на теорії змов, заважаючи встановлювати вишки 4G та 5G.
- У липні 2020 року електронна петиція до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити впровадження 5G в Україні набрала необхідну кількість голосів. У Зеленського заявили, що 5G не завдає шкоди здоровʼю.
- Восени уряд затвердив План розвитку 5G в Україні. Оголосити тендер на частоти планували у жовтні 2021 року, а почати розгортати мережу 5G — з 2022 року й лише у найбільших населених пунктах.