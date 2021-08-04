Вибух на шахті в Донецькій області: від отриманих травм помер третій гірник
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- Катерина Кадакова
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Кримський Андрій / УНІАН
У лікарні в Краматорську (Донецька область) помер третій гірник, що постраждав під час вибуху на шахті в селищі Удачне.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова профспілки гірників, нардеп («Батьківщина») Михайло Волинець.
«В опіковому відділенні Краматорської лікарні № 3 сьогодні вночі помер третій гірник, який був у вибої під час вибуху на шахтоуправлінні «Покровське», — написав він.
- 31 липня вранці на шахті, що належить ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» стався вибух у північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 м.
- Унаслідок вибуху 10 гірників, які працювали під землею, отримали опіки різного ступеня, їх госпіталізували. Проте один із постраждалих від отриманих травм помер того ж дня. Ще один — в опіковому відділенні лікарні 3 серпня.