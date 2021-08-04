Ситник: Чаус перетнув кордон з Україною за «досить дивних обставин»
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- Олег Панфілович
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус свого часу виїхав з України «за дивних обставин».
Про це Ситник розповів у інтервʼю ZN.ua.
Ситник пояснив, що НАБУ встановило, що до перетину Чаусом кордону причетна низка правоохоронних органів України. «У процесі розслідування ми встановили, що в екссудді були контакти з охороною президента України», — заявив директор НАБУ.
Він додав, що Чаус «перетнув кордон за досить дивних обставин», та відмовився коментувати інформацію про те, що екссуддю вивозили за документами молдавського бізнесмена або лісосмугою. Також Ситник відмовився підтвердити причетність до цього Головного управління розвідки Міністерства оборони та Управління державної охорони.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон.