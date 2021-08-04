Мустафу Найєма призначили заступником міністра інфраструктури

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Марків Михайло / УНІАН

Колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм призначений заступником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. До цього він працював його радником на громадських засадах.

Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні в середу, 4 серпня. Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Кабміну.

Мустафа Найєм працював заступником з управління активами «Укроборонпрому» до квітня 2021 року — тоді його посаду скоротили. За інформацією «Бабеля», Найєма звільнили після його конфлікту з керівником концерну Юрієм Гусєвим, що стосувався Харківського авіаційного заводу.