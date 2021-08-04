Мустафу Найема назначили заместителем министра инфраструктуры

Бывший заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Мустафа Найем назначен заместителем министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. До этого он работал его советником на общественных началах.

Соответствующее решение приняло правительство на заседании в среду, 4 августа. Об этом сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который посещает заседания Кабмина.

Мустафа Найем работал заместителем по управлению активами «Укроборонпрома» до апреля 2021 года — тогда его должность сократили. По информации «Бабеля», Найема уволили после его конфликта с руководителем концерна Юрием Гусевым из-за Харьковского авиационного завода.