Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

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Фото УНІАН

Заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка звільнили з посади. Він працював у МВС за часів Арсена Авакова.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Водночас Мері Акопян і Богдана Драп’ятого призначили новими заступниками глави МВС Дениса Монастирського.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За проголосував 271 депутат.