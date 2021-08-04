Нью-Йорк стане першим містом у США, яке пускатиме у ресторани тільки вакцинованих

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New York National Guard / Flickr

У США у місті Нью-Йорк з 13 серпня до комерційних приміщень (ресторани, спортзали, кінотеатри) можна буде потрапити лише предʼявивши посвідку про вакцинацію.

Про це 3 серпня заявив мер міста Білл де Блазіо, повідомляє «Голос Америки».

Відтак Нью-Йорк стане першим американським містом, яке запровадить вимогу вакцинації для відвідувачів ресторанів, спортклубів, кінотеатрів та місць розваг. Програма називається Key to NYC Pass, вона набуде чинності 13 вересня. Тоді ж місцева влада почне перевіряти, як дотримуються вимог програми.

«Хочете насолоджуватись усім чудовим, що дає Нью-Йорк цього літа? Зробіть вакцинацію. Якщо ви не вакцинувались, на жаль, ви не зможете брати участь у багатьох подіях. Час людям зрозуміти, що вакцинація є необхідною для гарного, повноцінного та здорового життя», — сказав де Блазіо, звертаючись до преси.

Дані мерії свідчать, що наразі 66% дорослих мешканців Нью-Йорка пройшли повний курс вакцинації, а понад 70% отримали щонайменше одне щеплення.

Зазначимо, що у США як стимул до вакцинації людям платять по $100 після щеплення. Зараз ця ініціатива чинна у декількох штатах (Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо і Колорадо), однак президент Байден закликав зробити так по всій країні, гроші на це є.