«Можна втратити не тільки свободу, а й життя». Білоруська атлетка відмовилась повертатися додому з Німеччини

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_maksimava_yana / Instagram

Білоруська легкоатлетка Яна Максимова, яка наразі перебуває у Німеччині, відмовилась повертатися додому. Про своє рішення Максимова повідомила в Instagram 3 серпня.

Разом з нею на батьківщину відмовився повертатися і чоловік — спортсмен Андрій Кравченко.

«Довго думаючи і розмірковуючи, ми ухвалили рішення не повертатися до Білорусі. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя», — написала Максимова.

Вона сподівається, що її спортивна карʼєра продовжиться і у неї буде можливість готуватися до наступних Олімпійських ігор.

«Радіо Свобода» пише, що спортсменка виступає у багатоборстві. У червні 2021 року Максимова виграла Кубок Білорусі, але не змогла взяти участь в Олімпіаді, адже не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив.

Вранці 4 серпня видання «Наша Ніва» повідомило, що з Білорусі виїхав тренер гандбольного клубу «Витязь» Костянтин Яковлєв. У червні 2021 року його арештували на 15 діб за статтею про участь у несанкціонованому масовому заході.